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Cumhuriyet milletin vakıflarına vali yardımcısı Salih Altun üzerinden iftira attı! O isim A Haber’e konuştu

A Haber
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Giriş: 23.10.2021 15:39
İsmail Saymaz'ın yalan ve yanlış bilgilerle gündeme getirdiği TÜGVA iddialarına ilişkin yalanlama açıklamaları peş peşe geldi. Haberde isimi geçen vali yardımcısı Salih Altun A Haber’e konuştu ve ““Ben Türkiye Cumhuriyeti devletinde bir vali yardımcısı olarak görev yapmaktan gurur duyuyorum. Görevimi sürdürürken kamu menfaatini üst düzeyde tuttuğumuz için devletimizin çıkarlarını üst düzeyde tuttuğumuz için bu davranışa karşı menfaati olmayan kişilerin bir takım kıskançlıklar, kin veya nefret duyan insanlarla karşılaşmamız normaldir. ” dedi.
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