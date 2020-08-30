30 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri ve İHA gösterisi | Plevne Marşı ve Çırpınırdı Karadeniz türküsü...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri ve İHA gösterisi | Plevne Marşı ve Çırpınırdı Karadeniz türküsü...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2020 22:48
Güncelleme:30.08.2020 23:08
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı’na özel konser verdi. Konser sonrası 300 insansız hava aracı (İHA) ile "30 Ağustos Zaferi" temalı ışık gösterisi düzenlendi. Mehteranın Plevne Marşı ve Çırpınırdı Karadeniz türküsü göz doldurdu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı'na özel konser verdi.

Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın YouTube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı yayınlandı.

Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile "30 Ağustos Zaferi" temalı ışık gösterisi düzenlendi.

Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'ndaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, görsel anlatımla gökyüzüne yansıtılıyor.

DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZLERİNDE 30 AĞUSTOS ZAFERİ

İletişim Başkanlığının Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde kurduğu Dijital Gösterim Merkezleri de "30 Ağustos Zaferi" temasıyla ziyaretçileri ağırladı.

30 Ağustos Zaferi'nin anlam ve önemini unutturmamak adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletin verdiği mücadele, görsel teknolojiler kullanılarak dijital ortamda sergilenecek.

Sinematik ses sistemi eşliğinde üç boyutlu resim (hologram), 360 derece video ve video haritalama (mapping) teknikleriyle 30 Ağustos Zaferi'nin anlatılacağı merkezlerde, görme engelliler için görme engelli yolu, işitme engelliler için işaret diliyle anlatım imkanı da bulunuyor.






Külliye'de göz dolduran konser
Külliye'de göz dolduran konser
300 İHA 30 Ağustos Zafer Bayramı için havalandı | Külliye'de görsel şölen
300 İHA 30 Ağustos Zafer Bayramı için havalandı | Külliye'de görsel şölen
Erdoğan'a gönderdiği mesaj ortaya çıktı
Erdoğan'a gönderdiği mesaj ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Ağustos koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Ağustos koronavirüs vaka sayısını açıkladı
PKK'ya Zap'ta darbe
PKK'ya Zap'ta darbe
Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
"Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz"
Bakan Akar'dan önemli açıklamalar
Bakan Akar'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Akar: TSK vatanımızı korumakta azimlidir
Bakan Akar: TSK vatanımızı korumakta azimlidir
Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti
Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti
Hareketli anlar! Rus savaş uçağı...
Hareketli anlar! Rus savaş uçağı...
Turist feribotuyla Meis Adasına asker
Turist feribotuyla Meis Adasına asker
Daha Fazla Video Göster