Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ilgili algı operasyonlarına çok sert tepki! "CHP=Çarpıtma, algı ve yalan!"

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, muhalefetin ve bazı medya organlarının çarpıtarak gündeme getirdiği Vakıflar Genel Müdürlüğü arsasının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından kiralanmasına ilişkin yalanlara yanıt verdi. Akbaşoğlu, "Bir çarpıtma ve buradan bir rant elde etmeye çalışıldığı oldukça açıktır." dedi. Sosyal medya hesabından açıklamalarının yer aldığı videoyu yayınlayan Akbaşoğlu, CHP= Çarpıtma, Algı ve Yalan notunu düştü.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, muhalefetin ve muhalifet yandaşı medyanın algı operasyonlarına TBMM'de yaptığı konuşma ile yanıt verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, ihaleye ve usülüne uygun olarak kiraladığı Vakıflar Genel Müdürlüğü arazisine ilişkin çarpıtma haberlere ve muhalefetin algı yaratma üzerine kurulu tavrına değinen Akbaşoğlu, "Evinin hemen bitişiğindeki bir yer ile ilgili, her kendisinin hem komşularının güvenliğini de ilgilendiren boyutu itibarıyla, 2018, 2019 yıllarındaki ihalelerde talibi olmayan ufak araziyi 2020 yılında en yüksek bedeli ödeyerek kiralayan Fahrettin Altun ile ilgili güya orada bir yapılaşmaya gittiği, yapılaşmayı yıktığına dair tezviratlar ortaya atıldı. Ailesinin ve kendisinin açık adresi yayınlanarak hedef gösterildi." dedi

CHP EŞİTTİR ÇARPITMA, ALGI VE YALAN

Akbaşoğlu TBMM'deki oturumda yaptığı konuşmasını sosyal medya hesabından da paylaştı. Akbaşoğlu, "Külliye'ye giden CHP'li"dediler; YALAN çıktı,

"İmamoğlu'nu tehdit eden AK Partili" ALGISI oluşturdular, tehdit eden CHP'li çıktı,

Şimdi de aynı şekilde Sayın Fahrettin Altun'a saldırıyorlar...



CHP =ÇARPITMA, ALGI ve YALAN..." notunu düştü.

"KURGU, KUMPAS VE HEDEF GÖSTERME"

Akbaşoğlu muhalefet ve muhalif medya organlarına tepki gösterdiği açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Bey ile ilgili bir takım olaylara yönelik, gerçek dışı haberleştirmeler, kurgu, kumpas, adres ve hedef gösterme haberlere temas edildi.

Baktığınız zaman 2018-2019 yılında da usülüne uygun şekilde ihaleye açılmış bir yerle ilgili 2020 yılında da herkese açık bir ihalede Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan mülkiyetin kiralanması ile ilgili bir süreç yaşanıyor.

"AİLESİ VE FAHRETTİN BEY AÇIKÇA HEDEF GÖSTERİLDİ"

Evinin hemen bitişiğindeki bir yer ile ilgili, her kendisinin hem komşularının güvenliğini de ilgilendiren boyutu itibarıyla, 2018,2019 yıllarındaki ihalelerde talibi olmayan ufak araziyi 2020 yılında en yüksek bedeli ödeyerek kiralayan Fahrettin Altun ile ilgili güya orada bir yapılaşmaya gittiği, yapılaşmayı yıktığına dair tezviratlar ortaya atıldı. Ailesinin ve kendisinin açık adresi yayınlanarak hedef gösterildi. Bir çarpıtma ve buradan bir rant elde etmeye çalışıldığı oldukça açıktır."