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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la görüştü

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Giriş: 22.06.2023 21:21
BAE ile Türkiye arasında ilişkiler zirveye çıkıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışma ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik işbirliği fırsatları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la görüştü

Başkent Abu Dabi'deki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik işbirliği fırsatları değerlendirildi.

BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan'ın katıldığı görüşmede, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Can Dizdar da yer aldı.

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