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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'İmamoğlu davası' açıklaması: Siyasal akılsızlığın ta kendisi

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Giriş: 16.12.2022 22:44
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gündemdeki 'İmamoğlu davası'na ilişkin TBMM'de yaptığı açıklamada, "Kendine güvenenleri, herhangi bir bahaneye sarılmadan delikanlıca (Cumhurbaşkanlığı) adaylığını ilan edip meydana çıkmaya çağırıyoruz" dedi. Oktay, "Bizim bir yargı kararı hakkında beyanda bulunmamız mümkün değildir. Yargısal süreçler devam etmektedir. Yani karar henüz kesinleşmemiştir." diye konuştu. Yaşananların arkasında 'siyasi akıl' aramanın 'siyasal akılsızlığın ta kendisi' olduğunu vurgulayan Oktay, "Muhalefetin kendi içindeki kavgasına, bu mahkeme kararının alet edilmesi trajikomik bir görüntüdür." ifadelerini kullandı.
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