Cumhur İttifakı zaferi! DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber’de

Türkiye 28 Mayıs’ta yapılan kurulan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde tercihini güven ve istikrardan yana yaptı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı seçti. Peki yeni dönemin yol haritası nasıl olacak? 7'li koalisyon neden kaybetti? Muhalefette değişim zamanı mı? Muhalefette koltuk savaşı mı başladı? CHP'de Kılıçdaroğlu istifa eder mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksal değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN