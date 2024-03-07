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Videolar Gündem Videoları Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok A Haber’de: Anketlerde 3-4 puan öndeyiz.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok A Haber’de: Anketlerde 3-4 puan öndeyiz.

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Giriş: 07.03.2024 13:10
Son dakika haberi... Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un Ankara için projeleri neler? Altınok, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Altınok, "Gençler, yaşlılar ve ev hanımları için özel projeler var" ifadelerini kullandı..
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