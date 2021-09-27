Çöp alanı sorunu nedeniyle evler tahliye edildi! Vatandaşlar CHP’li Tunç Soyer’e tepki gösterdi

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan çöp depolama alanındaki su nedeniyle heyelan oldu, bazı evler tahliye edildi. Belediye hak sahiplerine kalacakları da yer göstermeyince aileler evsiz kaldı. Ayrıca çöp depolama alanı yakınında olan birçok ev için de heyelan riski sürüyor. Evsiz kalan kent sakinleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi, eylem yaptı.

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