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Çökertme'de son durum! Mahalleler boşaltıldı sürülerle kaçıyorlar

DHA
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Giriş: 02.08.2021 14:19
Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde başlayan yangın, Aşağı Mazı köyünün ardından Çökertme Mahallesi'ne sıçradı. Şiddetini artıran alevler nedeniyle Çökertme koyu boşaltılırken, bölgede yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler, yaklaşık 500 büyükbaş hayvanlarıyla alevlerden kaçtı.
Mahalleler boşaltıldı sürülerle kaçıyorlar
Mahalleler boşaltıldı sürülerle kaçıyorlar
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