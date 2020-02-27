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27.02.2020

Çinli doktor, koronavirüsü göze aldı, markette yere yığılan hastaya suni solunum yaptı

Çin'de, markette bir anda yere yığılan yaşlı adama doktorun koronavirüs riskini göze alarak hiç düşünmeden suni solunum yapması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Görüntüler Çin'in corona virüsle mücadale veren Zhengzhou şehrinde bir süper markette çekildi. 80'li yaşların sonunda olduğu belirtilen bir adam süper markette kalp krizi geçirerek bir anda yere yığıldı.

HER TÜRLÜ RİSKİ GÖZE ALDI

Çinli doktor Luo Xianke yaşlı adamı görüp, ölümcül corona virüse yakalama riskine rağmen yardımına koştu.Sağlık otoritelerinin virüsün bulaşıcılığı riski nedeniyle el sıkışarak selamlaşmayı bile önermediği salgında, doktorun kendi maskesini hiç düşünmeden çıkarıp yaşlı adama suni teneffüs yapmaya başlaması büyük bir kahramanlık örneği olarak tanımlanıyor.

KALP MASAJI…

Yuzhou People isimli hastanede görev yapan doktor, suni teneffüsün ardından yaşlı adamı hayata döndürebilmek için dakikalarca kalp masajı yapmaya devam etti. Yaşlı adamın Dr. Luo'nun yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Corona virüs şu ana kadar 2 bin 666 insanın ölümüne neden oldu ve 80 binin üzerinde insana bulaştı. Büyük kahramanlığın yaşandığı Zhengzhou'da bin 271 enfekte vaka olduğu biliniyor.

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