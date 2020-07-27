CHP 37. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Aytuğ Atıcı, İlhan Cihaner ve Tolga Yarman yeterli imza sayısını bulamayınca Kemal Kılıçdaroğlu, tek aday olarak gösterildi. 1251 delegenin oyunu alan Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha CHP Genel Başkanlığına seçilmiş oldu. Peki "CHP parçalanıyor" iddialarının gölgesinde yapılan bu kongre hakkında parti içi muhalefet ne düşünüyor? CHP'de 4 dönem milletvekilliği ve devlet bakanlığı yapan, parti içerisinde bir çok önemli görevler alan, Deniz Baykal'a yakın isimlerden Mehmet Sevigen, CHP'deki son gelişmelerianlattı.

KONGRE DEĞİL GRUP TOPLANTISI YAPTIK

-CHP 37. Olağan Kongresini gerçekleştirdi ve Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi. Kongre hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bunun adı kongre değil. CHP adeta bir grup toplantısı gerçekleştirdi. Bunun adı kurultay falan değil çadır tiyatrosu. Orda CHP'de birlikte yol yürüdüğü insanlar yoktu. Peki kim vardı? CHP'nin dünya görüşü ile uzaktan yakından ilgisi olmayan Temel Karamollaoğlu bir tarafında, AK Parti'den ayrılarak parti kuran Ahmet Davutoğlu diğer tarafında, Atatürk'e kefere diyen Mehmet Bekaroğlu öbür tarafında, PKK terör örgütü değildir diyenler yan tarafında. Bunlarla Kemal Kılıçdaroğlu bir grup toplantısı yapmıştır. Dostlarım dediği, birlikte yol yürüyoruz dediği insanlar bunlar. Ama biz orada yokuz maalesef.

ERDOĞAN'A DÜŞMANSAN CHP'DE YÜKSELİRSİN

-Kemal Kılıçdaroğlu neden bu isimlerle yürümeyi tercih etti sizce?

CHP'de yükselmek istiyorsanız size bir ipucu vereyim. Recep Tayyip Erdoğan'a küfür edeceksin, kayıtsız şartsız düşman olacaksın o zaman CHP'de basamakları hızla tırmanırsın. Temel Karamollaoğlu'nun, Ahmet Davutoğlu'nun, Mehmet Bekaroğlu'nun Atatürk'ün partisi CHP'de Kemal Beyin dostu olmasının başka bir açıklaması var mı? Bu partiye emek vermiş, yıllarca hizmet etmiş kendi adamlarını bir tarafa bırakıyor, "benim dostlarım" diyerek bu adamlara sarılıyor.

-CHP kuruluş felsefesinden giderek uzaklaştığını mı düşünüyorsunuz?

Bakın CHP yönetiminde Atatürk'ün ilkelerinden bahseden bir kişi görüyor musunuz? Varsa yoksa Nazlı Ilıcak, Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan, Osman Kavala. Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığını sen kaldırmadın mı? Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığını sen kaldırmadın mı? Mecliste dokunulmazlıkların kaldırılması için evet oyu vermedin mi? Şimdi de gözyaşı döküyor. Böyle siyaset olur mu?



BÖYLE İKTİDARA YÜRÜYÜŞ OLMAZ

-CHP 37 Kongre için "iktidara yürüyüş kongresi" sloganını kullanmıştı. Siz sloganı inandırıcı buluyor musunuz?

Kardeşim iktidara yürüyüş kongresi kendine güvenirsen olur, halkı katarsan olur. İçinde halk olmayan bir kongre iktidara yürüyüş kongresi olabilir mi? Halktan partiyi kaçırarak iktidara yürünebilir mi? Halkın katılmadığı hiçbir eylem başarıya ulaşmaz. Bakın Ankara'da kongre yapılıyor. Yollarda, caddelerde bir tek bayrak, billboard yok, afiş yok, manifesto yok. Büyük kurultay böyle yapılır. Yangından mal kaçırır gibi kurultay mı olur?

-Siz pandemi ortamında kurultayın yapılmasına da karşıydınız sanırım?

Kardeşim herşey iptal edilmiş. "Üniversite sınavı iptal edilsin" diyorsun ama sen çadır tiyatrosu gibi kongre yapıyorsun. Kongreyi neden iptal etmiyorsun? Mart'a ertelesen ne olurdu? Yangından malk kaçırır gibi kurultay yapılıyor. Genel Başkan kürsüye çıkıyor 5 kişi alkışlamıyor. Herkes buruk küskün. Halkı olmadan kurultay olur mu? Halkı katmak için söylüyorum. Yine Kemal Bey seçilsin, yine kongreyi kazansınlar. Benim derdim o değil. Halkın olmadığı yerde iktidara yürüyemezsiniz.

SİYASETTE BİR HİKAYEN OLACAK

-Peki parti içi muhalefetin sesi neden bu kadar cılız çıkıyor?

Bakın benim bir hikayem var, mücadelem var. Ben siyasetin kabadayısıyım. O yüzden sesim gür çıkıyor. Bir hikayesi olmayan adamdan hiçbir şey olmaz. Herkes kendini kral zannediyor. Hiçbiri birbirini beğenmiyor. Biraraya gelemiyorlar. Böyle parti içi muhalefet olur mu? Baykal döneminde bizim karşımızdaki muhalefeti hatırlamıyor musunuz? Karayalçınlar, Moğoltaylar, Hikmet Çetinler, Altan Öymenler, İnönüler… Muhalefet böyle olur. Öyle muhalafet olacak ki muhalefetten gurur duyacaksın.

CHP'DE TEK ADAM VAR

-Söylem olarak var ama pratikte CHP'de parti içi demokrasi var mı?

Parti içi demokrasi böyle olur mu? İlçelerde tek aday divan başkanını ben gönderiyorum. İllerde tek aday divan başkanını ben gönderiyorum. Genel merkezde tek aday divam başkanını ben gönderiyorum. Bir ilçede halkın katılımı olamıyorsa nasıl parti içi demokrasiyi gerçekleştireceksiniz. Sıradan bir ilçenin bile adayını, divan başkanını belirliyorsun. Niye, yukarısını sağlamlaştırmak için. Böyle olunca da halktan soyutlanırsın. Tek adam mantığı değil mi bu?

CHP'NİN OYU YÜZDE 17-23 BANDINDA

-Kılıçdaroğlu 2010 yılından bu yana CHP'nin başında. Bu dönemi başarısız mı buluyorsunuz?

Kılıçdaroğlu Sayın Deniz Baykal'dan daha fazla CHP'de Genel Başkanlık yaptı. Aldığı oy oranı ortada. CHP'nin oylarını arttırabilmiş mi? Şu an kamuoyu araştırmalarında yüzde 17 ile yüzde 23 arasında gidip geliyor CHP'nin oy oranı. Şimdi bunu söylemeyelim mi? Bunu söyleyince düşman oluyorsunuz.

BAYKAL ÇOK ÜZÜLÜYOR

-Deniz Baykal ile görüşüyor musunuz?

Evet sizinle görüşmeden önce Deniz Baykal'ı ziyaret ettim, kısa bir görüşme yaptım.

-Son kongre hakkında ne düşünüyor?

Çok üzülüyor tabi. CHP'nin bu duruma gelmesini hangi CHP'li ister ki. Deniz Bey ile biraz konuştuk. Ben de baktım çok üzülüyor, parti hakkında fazla konuşmadım.

-Deniz Baykal'ın sağlığı nasıl?

Şuuru çok açık. Hiçbir sorun yok. Ama ayağa kalkmasında bir sorun var. Tedavi görüyor, masajlarına devam ediliyor. İnşallah daha iyi olacak.

-2023 seçimlerine doğru giderken önümüzde çok zorlu meseleler var. Libya, Ege, Pandemi, Azerbaycan, ekonomi vs. CHP'nin Türkiye meselelerinin çözümü konusunda bir fikri var mı?

Bunlar kurultayda konuşulmaz mı güzel kardeşim? Kemal Bey'in Kurultay konuşmasını dinlemişsinizdir. Dış Politika ile ilgili bir şey söyledi mi? İstihdam ile ilgili bir şey söyledi mi? Biz iktidara gelince çözüm bulacağız diyorlar. Ne çözümü bulacaksınız. 30 yıldır dinliyoruz bunları. Söylesene bir tane reçete. Yunanistan dün bizim bayrağımızı yaptı. Neden "sen kimsin Yunanistan, seni kınıyorum" diyemiyorsun. Bir genel başkan, dış politikada, ekonomide, sosyal politikalarda ne düşündüğünü kurultay konuşmasında anlatmaz mı?

CHP'DE HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEYECEK

-Kurultayda ne konuşuldu?

Ne konuşuldu biliyor musunuz? Varsa yoksa ittifak. Onun düşündüğü şu: "Düşmanımın düşmanı benim dostumdur" Kim Tayyip Erdoğan'a düşmansa yanına çekiyor. Hangi ideoloji olursa olsun Erdoğan'a düşmansa ittifak yapmaktan çekinmiyor. Adamların yüzde bir oyu yok. Onlarla bizi aynı kefeye koyuyor. Bir genel başkan partisine bu kadar büyük bir haksızlık yapar mı?

-CHP'de pazartesi günü hiçbir şey değişmeyecek mi?

Bundan sonra parti yönetimine kimin geldiği, kimin gittiğinin çok önemi yok. Pazartesi günü CHP'de hiçbir şey değişmeyecek. Kemal Kılıçdaroğlu partiyi duygusal olarak bölmüştür.

-Solda yeni bir Atatürkçü parti kurulacağından bahsediliyor. Böyle bir ihtimal var mı?

Ben partinin duygusal olarak bölündüğünü düşünüyorum. Bütün gayretimiz partinin fiziksel olarak bölünmemesi. SHP'yi batıran kadrolar şimdi CHP'yi batırıyor.

SABAH