İsrail'den Güney Kıbrıs'ta istihbarat merkezi planı! Mossad'a bilgi aktarılması öngörülüyor

İsrail medyasında yer alan bir iddia, Doğu Akdeniz'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Habere göre Tel Aviv yönetimi, Güney Kıbrıs'ta Mossad'a bilgi aktarılmasını sağlayacak daimi bir istihbarat merkezi kurulmasını önerdi. Planda Yunanistan, Kuzey Makedonya ve bazı Balkan ülkelerinin de yer alması öngörülüyor. Bölgedeki dengeleri etkileyebilecek iddiaya ilişkin ayrıntıları A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.