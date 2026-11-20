Türkiye dahil 15 ülkeden İsrail'e karşı ortak bildiri! Uluslararası topluma yaptırım çağrısı

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü yerleşim faaliyetlerine karşı ortak bir bildiri yayımladı. Açıklamada, Birleşik Krallık ve Avustralya'nın söz konusu faaliyetlere yönelik yaptırım kararlarının memnuniyetle karşılandığı belirtilirken uluslararası topluma da benzer adımlar atma çağrısında bulunuldu.