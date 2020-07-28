Son dakika haberi... CHP 37. olağan kurultayını tamamladı. Tek aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun girdiği tartışmalı konseyde yeniden genel başkan seçildi. Kurultayda konuşan Kılıçdaroğlu, önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla beraber iktidar olacağız dedi. Peki Kılıçdaroğlu “Dostlar” derken kimleri kastetti? Vatandaşlar bu açıklamaya ne diyor? İşte halkın yorumu…

Son dakika haberi... CHP 37. olağan kurultayını tamamladı. Tek aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun girdiği tartışmalı konseyde yeniden genel başkan seçildi. Kurultayda konuşan Kılıçdaroğlu, önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla beraber iktidar olacağız dedi. Peki Kılıçdaroğlu "Dostlar" derken kimleri kastetti? Vatandaşlar bu açıklamaya ne diyor? İşte halkın yorumu…