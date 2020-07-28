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Son dakika: ‘Dostlarla iktidar’a halk ne diyor? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine vatandaşlardan sert tepki

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Giriş: 28.07.2020 13:12
Güncelleme:28.07.2020 13:24
Son dakika haberi... CHP 37. olağan kurultayını tamamladı. Tek aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun girdiği tartışmalı konseyde yeniden genel başkan seçildi. Kurultayda konuşan Kılıçdaroğlu, önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla beraber iktidar olacağız dedi. Peki Kılıçdaroğlu “Dostlar” derken kimleri kastetti? Vatandaşlar bu açıklamaya ne diyor? İşte halkın yorumu…

Son dakika haberi... CHP 37. olağan kurultayını tamamladı. Tek aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun girdiği tartışmalı konseyde yeniden genel başkan seçildi. Kurultayda konuşan Kılıçdaroğlu, önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla beraber iktidar olacağız dedi. Peki Kılıçdaroğlu "Dostlar" derken kimleri kastetti? Vatandaşlar bu açıklamaya ne diyor? İşte halkın yorumu…

Son dakika: ‘Dostlarla iktidar’a halk ne diyor? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlunun sözlerine vatandaşlardan sert tepki SON DAKİKA: 'DOSTLARLA İKTİDAR'A HALK NE DİYOR? CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE VATANDAŞLARDAN SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlunun dostlarla iktidara sözleri ne anlama geliyor? CHPnin dostları kim? Ünlü anketçi A Haberde yanıtladı KILIÇDAROĞLU'NUN "DOSTLARLA İKTİDARA" SÖZLERİ NE ANLAMA GELİYOR? CHP'NİN DOSTLARI KİM? ÜNLÜ ANKETÇİ A HABER'DE YANITLADI
AK Parti Başkanvekili Mehmet Muştan Kılıçdaroğlunun kurultaydaki sözlerine sert tepki: Bu dostlar kim? Neden saklı tutuluyor? AK PARTİ BAŞKANVEKİLİ MEHMET MUŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NUN KURULTAYDAKİ SÖZLERİNE SERT TEPKİ: BU DOSTLAR KİM? NEDEN SAKLI TUTULUYOR?

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