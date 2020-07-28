CHP yönetiminde kimler çizik yedi? Tuncay Özkan’a parti meclisi şoku

CHP’nin hafta sonu yapılan kurultayda parti meclisi seçimleri bazı genel başkan yardımcıları için hüsrana dönüştü Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz’ün de aralarında bulunduğu 4 genel başkan yardımcısı parti meclisine giremedi. 9 isim ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun 80 kişilik anahtar listesini deldi.

CHP'nin hafta sonu yapılan kurultayda parti meclisi seçimleri bazı genel başkan yardımcıları için hüsrana dönüştü Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz'ün de aralarında bulunduğu 4 genel başkan yardımcısı parti meclisine giremedi. 9 isim ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun 80 kişilik anahtar listesini deldi.