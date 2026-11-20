ABD'nin İran savaşı maliyeti 48,3 milyar dolara ulaştı! Hasarlı üslerin onarım masrafları hariç

ABD'nin İran'la yürüttüğü savaşın maliyeti 48,3 milyar dolara ulaştı. Pentagon tarafından açıklanan rakamın, ağustos ayında yapılan tahminleri yüzde 26 oranında aştığı belirtildi. Üstelik saldırılarda hasar gören ABD üslerinin onarım masrafları bu hesaba dahil edilmedi. Açıklanan maliyet, savaşın ABD ekonomisine getirdiği mali yükü bir kez daha gündeme taşıdı.