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28.09.2019

CHP’nin Suriye konferansında terör yandaşı!

CHP’nin düzenlediği uluslararası Suriye Konferansında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye’deki önerilerini sıraladı. Ancak toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarından çok davet edilmeyenler daha da ziyade edilenler damga vurdu. CHP toplantının uluslararası düzeyde olduğunu duyurmuştu ancak Suriye muhaliflerinden kimse toplantıya davet edilmemişti. Dahası katılımcıların arasında öyle bir isim vardı ki şaşkınlık yarattı. O isim Amy Austin Holmes’tu. Holmes terör örgütü PYD’ye yakınlığı ile bilinen ve her fırsatta eli kanlı terör örgütünü meşru bir yapı gibi göstermeye çalışan ABD’li bir akademisyen…

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