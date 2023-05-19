CHP’nin seçim sistemi yine partiyi karıştırdı! Yönetim bilerek sistemi kapatmış

14 Mayıs mağlubiyetinin ardından CHP'de faturanın kesildiği isim olan Onursal Adıgüzel, o gece yaşananları anlattı. CHP'de seçim sisteminin vatandaşa kapatılması talimatının yönetimden geldiğini belirten Adıgüzel, teknolojik anlamda hiçbir sorun yaşanmadığını söyledi. Adıgüzel, sandıklar açıldıkça CHP'nin oylarının düştüğünü de dile getirdi.

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