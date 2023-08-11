12 Ağustos 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP'nin eski ağabeyi Kemal Anadol'dan Kılıçdaroğlu'na salvo: Seçimi kaybeden lider o gece istifa eder
28 Mayıs'ta yaşanan hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu bir türlü istifaya yanaşmıyor. CHP'nin eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püskürdü. "Seçimi kaybeden lider o gece istifa eder." diyen Anadol, "Genel başkan maalesef seçmenle gönül bağını yitirmiş durumda. Türkiye'yi ve CHP'yi kurtarıcılardan kurtarmak lazım." diye konuştu. Hiç kimsenin CHP'den büyük olmadığını söyleyen Anadol, "Atatürk'ün koltuğunda oturamazsın. İsmet Paşa bile istifa etti" diyerek tepki gösterdi.