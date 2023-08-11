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CHP'nin eski ağabeyi Kemal Anadol'dan Kılıçdaroğlu'na salvo: Seçimi kaybeden lider o gece istifa eder

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Giriş: 11.08.2023 23:44
28 Mayıs'ta yaşanan hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu bir türlü istifaya yanaşmıyor. CHP'nin eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püskürdü. "Seçimi kaybeden lider o gece istifa eder." diyen Anadol, "Genel başkan maalesef seçmenle gönül bağını yitirmiş durumda. Türkiye'yi ve CHP'yi kurtarıcılardan kurtarmak lazım." diye konuştu. Hiç kimsenin CHP'den büyük olmadığını söyleyen Anadol, "Atatürk'ün koltuğunda oturamazsın. İsmet Paşa bile istifa etti" diyerek tepki gösterdi.
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