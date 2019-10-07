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07.10.2019

CHP’nin dış politikasını yürüten Ünal Çeviköz’ün terör seviciliği

Ünal Çeviköz, CHP'nin İstanbul'da düzenlediği ve terör örgütü PYD'nin destekçisi Amerikalı akademisyenin konuşma yaptığı konferansı organize etti. Çeviköz, terör örgütü PYD'den "siyasi oluşum" diye bahsederek tepkileri üzerine çekti, Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadelesini hep "savaş" olarak nitelendirdi. İşte CHP'nin dış politikasını emanet ettiği Ünal Çeviköz'ün portresi…
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&#220;t&#252;c&#252; Ütücü

chp de vatan hainliği okulumu var.

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evet0
hayır0
cevapla 07.10.2019 22:58
orhan tamer orhan tamer

CHP kurulusundan beri milletimizin dusmanidir. Yahudi enternasyonel bu sebeple kurdurmustur bu ittihatci ihaneti.

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evet0
hayır0
cevapla 07.10.2019 22:04
Mehmet Mehmet

Bu zat büyük elçi görevi nasil yapmiş.arastırılmali.

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evet0
hayır0
cevapla 07.10.2019 20:16
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