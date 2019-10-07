CHP’nin dış politikasını yürüten Ünal Çeviköz’ün terör seviciliği

Ünal Çeviköz, CHP'nin İstanbul'da düzenlediği ve terör örgütü PYD'nin destekçisi Amerikalı akademisyenin konuşma yaptığı konferansı organize etti. Çeviköz, terör örgütü PYD'den "siyasi oluşum" diye bahsederek tepkileri üzerine çekti, Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadelesini hep "savaş" olarak nitelendirdi. İşte CHP'nin dış politikasını emanet ettiği Ünal Çeviköz'ün portresi…