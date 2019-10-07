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07.10.2019
CHP’nin dış politikasını yürüten Ünal Çeviköz’ün terör seviciliği
Ünal Çeviköz, CHP'nin İstanbul'da düzenlediği ve terör örgütü PYD'nin destekçisi Amerikalı akademisyenin konuşma yaptığı konferansı organize etti. Çeviköz, terör örgütü PYD'den "siyasi oluşum" diye bahsederek tepkileri üzerine çekti, Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadelesini hep "savaş" olarak nitelendirdi. İşte CHP'nin dış politikasını emanet ettiği Ünal Çeviköz'ün portresi…
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chp de vatan hainliği okulumu var.
CHP kurulusundan beri milletimizin dusmanidir. Yahudi enternasyonel bu sebeple kurdurmustur bu ittihatci ihaneti.
Bu zat büyük elçi görevi nasil yapmiş.arastırılmali.
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