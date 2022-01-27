27 Ocak 2022, Perşembe
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CHP’lilerin İmamoğlu ile sınavı | Halka değil kişiye özel hizmet! Büyükelçi ile neden sık sık görüşüyor?
Megakent sakinleri karla mücadele ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İngiltere Büyükelçisi ile balıkçıda görüntülenince CHP milletvekilleri devreye girdi. İmamoğlu’nun lüks restoranda kayda geçen görüntülerini inkar ettiler. İBB başkanının, fotoğrafların o akşama ait olmasını kabul etmesinin ardından ise CHP'liler bu sefer de ''Bir saatlik yemek molasıymış ne var bunda'' yorumlarını yapmaya başladı. Oysa İBB başkanın tam 3 saat boyunca o mekanda olduğu otaya çıktı. İşte yaşananlar…