CHP’li vekilden polislere skandal tehdit: Hesap verecekler

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanması ile Özgür Özel Saraçhane'de skandal tehditler savurmuştu. Özel'in ardından bu kez de CHP Milletvekili Sibel Suiçmez'den tehdit geldi. Polislerimizi tehdit eden CHP'li vekil "Kolluk güçleri de yukarıdan emir aldık diye bunları uygulamaya devam etmesinler. Kolluk kuvvetlerinin hepsi hukuk önünde hesap verecek." dedi