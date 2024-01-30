CHP'li Tunç Soyer aday gösterilmeyince ateş püskürdü! Özel yönetimini yerden yere vurdu: Siyasi nezaketsizlik ve cezalandırma...

CHP'de uzun süredir bir kriz haline dönüşen İzmir adayı meselesi dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına Tunç Soyer'in yerine Cemil Tugay aday gösterilmesiyle yeniden ateşlendi. Seçimler öncesi her fırsatta "Kesin kazanırım" mesajları veren Soyer aday gösterilmemesinin ardından parti yönetimine sert sözlerle yüklendi. Kararın kendisine toplantıya 5 dakika kala iletildiğini belirten Soyer "Bu bir siyasi nezaketsizlik ve cezalandırmadır" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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