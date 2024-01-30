30 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Tunç Soyer aday gösterilmeyince ateş püskürdü! Özel yönetimini yerden yere vurdu: Siyasi nezaketsizlik ve cezalandırma...

CHP'li Tunç Soyer aday gösterilmeyince ateş püskürdü! Özel yönetimini yerden yere vurdu: Siyasi nezaketsizlik ve cezalandırma...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2024 15:37
CHP'de uzun süredir bir kriz haline dönüşen İzmir adayı meselesi dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına Tunç Soyer'in yerine Cemil Tugay aday gösterilmesiyle yeniden ateşlendi. Seçimler öncesi her fırsatta "Kesin kazanırım" mesajları veren Soyer aday gösterilmemesinin ardından parti yönetimine sert sözlerle yüklendi. Kararın kendisine toplantıya 5 dakika kala iletildiğini belirten Soyer "Bu bir siyasi nezaketsizlik ve cezalandırmadır" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CP’li Tunç Soyer’den yaylım ateşi
CP'li Tunç Soyer'den yaylım ateşi
Uzungöl buz tuttu
Uzungöl buz tuttu
Son araştırmalar ne diyor? Canlı yayında oran verdi
Son araştırmalar ne diyor? Canlı yayında oran verdi
Gerçek Belediyecilik ne demek?
Gerçek Belediyecilik ne demek?
İşte AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi!
İşte AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi!
Engellendik edebiyatına kanmayın uyarısı!
"Engellendik edebiyatına kanmayın" uyarısı!
Vatandaşa ne vaat veriliyor?
Vatandaşa ne vaat veriliyor?
AK Parti seçim beyannamesi videosu
AK Parti seçim beyannamesi videosu
AK Parti Kongre Merkezi açılışı!
AK Parti Kongre Merkezi açılışı!
Cumhur İttifakı’nda hiçbir sorun yok
"Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun yok"
8 maddelik vizyon! İşte slogan
8 maddelik vizyon! İşte slogan
Meteoroloji 4 kente sarı kod uyarısında bulundu!
Meteoroloji 4 kente sarı kod uyarısında bulundu!
Daha Fazla Video Göster