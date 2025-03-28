CHP’li Suiçmez’in skandal sözlerine A Haber’de sert tepki

CHP'li milletvekili Sibel Suiçmez, katıldığpı bir canlı yayında polisleri hedef alarak tehditler savurdu. Suiçmez'Kolluk güçleri de yukarıdan emir aldık diye bunları uygulamaya devam etmesinler. Kolluk kuvvetlerinin hepsi hukuk önünde hesap verecek.' dedi. O sözlerin ardından Başkan Erdoğan'ın annesine küfür eden vandalları savunarak hakaretleri "Normal" olarak karşıladı. O sözler büyük tepki çekerken uzman isimler A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.