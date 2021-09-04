CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan deprem bütçesi yalanı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul'da deprem hazırlıklarına dair akıllara durgunluk veren bir yalan söyledi. Sezgin Tanrıkulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün İstanbul'daki hizmet binaları için ayırdığı 800 bin TL'lik ödeneği sanki İstanbul'un tamamına deprem çalışmaları için ayrılan bütçeymiş gibi göstererek gerçeğe aykırı açıklamada bulundu.

Sezgin Tanrıkulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bir soru önergesi vererek deprem çalışmalarına ilişkin bilgi istedi.

Sezgin Tanrıkulu'nun önergesinde; "Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşların İstanbul ilinde depreme karşı hassas olduğu tespit edilen ve güçlendirme çalışması yapılan bina sayısı nedir? Bunlardan kaçı kamu binasıdır?" iddiaları yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan Sezgin Tanrıkulu'nun sorusuna cevap verdi. Başkanlık; Türkiye genelinde bugüne kadar toplam 3 bin 179 adet kamu binasında deprem dayanımlarının belirlendiği ve güçlendirme projelerinin hazırlandığı belirtilerek, önceliklendirme ve veri toplama çalışmalarının sürdüğü bilgisi verildi.

Tanrıkulu önergesinde; "İstanbul ilinde Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşların binalarının depreme karşı dayanıklılık testi yapılmış mıdır?", "2020 yılında ne kadar kaynak ayrılmıştır" şeklinde sorular yöneltti. Bakanlık tarafından sorulara verilen cevapta, deprem hazırlıkları kapsamında Bakanlığın bağlı kuruluşu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce İstanbul'da kullanılmakta olan 7 adet hizmet binasında Depreme Karşı Dayanıklılık Testi yaptırıldığı belirtildi.

Ayrıca Tapu Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'daki bu hizmet binalarının Deprem Performans Analizi ve gerektiğinde güçlendirilmesi için 2021 yılı için 800 bin TL ödenek ayrıldığı bilgisi verildi. Sezgin Tanrıkulu, sadece Genel Müdürlüğe bağlı bu hizmet binaları için ayrıldığı belirtilen 800 bin TL ödeneğin sanki İstanbul'un tamamı için ayrıldığı yalanını yayarak kamuoyunu bilerek yanlış yönlendirdi. Sezgin Tanrıkulu'nun yalan söylediği Bakanlık tarafından verilen cevabı içeren resmi belgede net bir şekilde ortaya çıkarken, Birgün, Sözcü gibi gazeteler ile Tele1 ve KRT televizyonları gibi yayın organları tarafından Tanrıkulu'nun yalanı, halkı kandırma pahasına defalarca servis edildi.