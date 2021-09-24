24 Eylül 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP'li Semih Balaban KHK'yla atılan FETÖ'cüleri savundu: Suçsuz yere görevlerinden alındılar
CHP, 15 Temmuz girişimi sonrası kamudan ihraç edilen FETÖ’cülere destek vermeye devam ediyor. FETÖ'cülerin suçsuz olduğunu ve haksız yere görevlerinden alındığını savunan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, "CHP olarak yanlarındayız. Millet İttifakı’nın iktidarında olumlu bir şekilde sonlandıracağız. Herkese gerekli haklarını iade edeceğiz" dedi. .