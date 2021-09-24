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CHP'li Semih Balaban KHK'yla atılan FETÖ'cüleri savundu: Suçsuz yere görevlerinden alındılar

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Giriş: 24.09.2021 17:16
CHP, 15 Temmuz girişimi sonrası kamudan ihraç edilen FETÖ’cülere destek vermeye devam ediyor. FETÖ'cülerin suçsuz olduğunu ve haksız yere görevlerinden alındığını savunan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, "CHP olarak yanlarındayız. Millet İttifakı’nın iktidarında olumlu bir şekilde sonlandıracağız. Herkese gerekli haklarını iade edeceğiz" dedi. .
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