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CHP'li Özgür Özel'in oyunu çöktü! "Ben çiftçiyim" dedi Müge Anlı çete lideri olduğunu ortaya çıkardı

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Giriş: 15.10.2021 14:48
Müge Anlı ATV ekranlarında CHP Başkanvekili Özgür Özel'in Kütahya gezisinde sahnelediği 'çiftçi oyunu'nu bozdu. CHP'li Özel, kendisine "Ben çiftçiyim, traktörüme icra geldi" ifadeleriyle dert yanan kişiye "Biz geldiğimizde böyle olmayacak" sözleriyle cevap veriyor. Özel'in konuştuğu kişinin Fas'tan evlenme vaadiyle 600 kadın getiren çetenin lideri Mustafa Şimşek olduğu ortaya çıktı.
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