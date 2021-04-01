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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA CHP'li Murat Karayalçın’dan ''HDP'li ittifak'' çıkışı Giriş: 01.04.2021 01:38 Güncelleme:01.04.2021 01:45 CHP’nin önemli isimlerinden SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın ittifak hesaplarının yapıldığı bir dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ''HDP'yi yarı yolda bırakmayın'' çağrısı yaptı. ''İttifak bütün dostların katılımı ile olmalı'' diyen Karayalçın, HDP'nin de resmi ittifakın içinde yer alması gerektiğini savundu. DİĞER