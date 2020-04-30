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CHP'li İBB'den yardım rezaleti! İzdiham büyük tepki çekti

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30.04.2020
Hükümet yetkilileri salgın zamanı vatandaşlara evden çıkmadan yardımları ayağına ulaştırırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin ihtiyaç sahipleri için yardım kolisi dağıtım şekli ve insanların sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak kolileri almak için birbiriyle yarışmaları büyük tepki çekti. İBB’nin yardım malzemesi dağıtım şekline sosyal medyadan da tepki yağdı.

Hükümet yetkilileri salgın zamanı vatandaşlara evden çıkmadan yardımları ayağına ulaştırırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin ihtiyaç sahipleri için yardım kolisi dağıtım şekli ve insanların sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak kolileri almak için birbiriyle yarışmaları büyük tepki çekti.

Beylikdüzü'nde kurulan bir semt pazarının çıkışına getirilen araç ile vatandaşlara yardım kolisi dağıtımı yapılmak istendi.

İBB ekipleri tarafından getirilen kolilerin dağıtımında ise hoş olmayan görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar kolileri almak için birbirleriyle yarışırken, sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar. Dağıtım esnasında vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Hiçbir önlemin alınmadığı dağıtımında virüse davetiye çıkarıldı. Dağıtılan kolilerin üzerinde ise "23 Nisan Hediyesi" yazdığı görüldü.

"BİZ, SIĞINMACI KAMPLARINDA BU ŞEKİLDE YARDIM DAĞITMIYORUZ"
İBB'nin yardım malzemesi dağıtım şekline sosyal medyadan da tepki yağdı. AK Partili Mücahit Birinci'nin "İBB; bu nasıl bir koli dağıtım tekniğidir? Biz, sığınmacı kamplarında bu şekilde yardım dağıtmıyoruz." seklindeki paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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