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CHP'li İBB'den Müze Gazhane'de umumi rezillik!

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Giriş: 16.05.2022 07:54
CHP'li İBB tarafından Kadıköy'de açılan Müze Gazhane'ye skandal bir duvar görseli resmedildi. Kısa sürede infiale neden olan görselle gelen tepkiler üzerine bir anda kaldırıldı. Konuya dair bir açıklamada bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, "Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim bugüne kadar Müze Gazhane’deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, “tepkiler üzerine” çizimi kaldırmışlar. Darısı kirli zihniyetlerinin başına..." mesajını verdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur ise her yaptığı işin altından fiyasko çıkan İBB’ye "Bu sözümona sanat eserinin adı nedir? Kim hangi sebeple yapılmasına izin verdi?” sorularını sordu..
CHP’li İBB’den Müze Gazhane’de umumi rezillik!
CHP'li İBB'den Müze Gazhane'de umumi rezillik!
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