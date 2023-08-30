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CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun korumaları vatandaşı dövdü: Pata küte geldiler

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Giriş: 30.08.2023 19:45
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın son etap açılışında İmamoğlu'nu eleştiren bir vatandaş korumalar tarafından darbedildi. Yaşanan darp sonrası açıklamalarda bulunan Seçkin Türk "Sen başkana ne söylersin lan denilerek pata küte geldiler." diye konuştu. .
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