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CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatay'da Kırıkhan halkının sağlığıyla oynuyor

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Giriş: 20.01.2021 15:36
Güncelleme:20.01.2021 15:51
CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Kırıkhan'da Katı Atık Aktarma işi için yeni bir ihale yaptı. İddiaya göre ihaleyi kazanan firmanın yeterli aracı bulunmuyor. Bu nedenle de toplanan çöpler aktarma merkezinin dışında bekletiliyor. Kırıkhanlı vatandaşlar günlerdir hastalık korkusuyla yaşıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Katı Atık Aktarma çalışmaları Kırıkhanlı vatandaşları çileden çıkardı. Çalışmaların aksaması, çöplerin arıtma merkezi dışında kalması halkın sağlığını tehlikeye atıyor.

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Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren bir vatandaş, "Yaklaşık 1 buçuk aydır çöpler alınmıyor. Bu kirlilik çevreyi etkiliyor. Evlerimizde sinekler görüyoruz. Pandemi döneminde hastalık riskini artırıyor. Bahane üretmek yerine esas görevi olan çevre işlerini halletmesi lazım." dedi.

Başka bir Kırıkhanlı vatandaş ise "Biz Kırıkhanlılar gerekli yerlere bu işlerin halledilmesi için sesleniyoruz. Evlerimizde sinekler var. Bu sinekler her türlü hastalığa neden olabiliyor." şeklinde konuştu.

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