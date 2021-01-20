CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatay'da Kırıkhan halkının sağlığıyla oynuyor

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Kırıkhan'da Katı Atık Aktarma işi için yeni bir ihale yaptı. İddiaya göre ihaleyi kazanan firmanın yeterli aracı bulunmuyor. Bu nedenle de toplanan çöpler aktarma merkezinin dışında bekletiliyor. Kırıkhanlı vatandaşlar günlerdir hastalık korkusuyla yaşıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Katı Atık Aktarma çalışmaları Kırıkhanlı vatandaşları çileden çıkardı. Çalışmaların aksaması, çöplerin arıtma merkezi dışında kalması halkın sağlığını tehlikeye atıyor.

İLÇE SAKİNLERİ İSYAN ETTİ

Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren bir vatandaş, "Yaklaşık 1 buçuk aydır çöpler alınmıyor. Bu kirlilik çevreyi etkiliyor. Evlerimizde sinekler görüyoruz. Pandemi döneminde hastalık riskini artırıyor. Bahane üretmek yerine esas görevi olan çevre işlerini halletmesi lazım." dedi.

Başka bir Kırıkhanlı vatandaş ise "Biz Kırıkhanlılar gerekli yerlere bu işlerin halledilmesi için sesleniyoruz. Evlerimizde sinekler var. Bu sinekler her türlü hastalığa neden olabiliyor." şeklinde konuştu.