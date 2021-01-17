Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan skandal! Kentsel dönüşümü engelledi

Altınok, "Bin 739 hektar Türkiye'nin en büyük kentsel planlamasını yaptık ama aslında Ankara Büyükşehir Belediyesi ve komisyondan oy birliği ile geçmesine rağmen başkan bunu eften püften sebeplerle veto etti" şeklinde konuştu.

"İLLA Kİ DEPREM Mİ OLMASI LAZIM?"

Turgut, Mansur Yavaş'a görevini hatırlattı ve "İlla ki deprem mi olması lazım? İlla ki yerle yeksan mı olması lazım? İllaki insanlarımızın mı ölmesi lazım? Giden canları bir daha getiremiyoruz. Engellememeli yapılan işleri güzel işlerin önüne set olmamalı." dedi.