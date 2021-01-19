Muğla'da ağaç katliamı! CHP'li belediye 150 yıllık zeytin ağaçlarını katletti

Muğla Marmaris Belediyesi iddiaya göre tarım alanı açmak için 150 yıllık zeytin ağaçlarını katletti. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik bölgeden aktardı.

Muğla Marmaris Belediyesi iddiaya göre tarım alanı açmak için 150 yıllık zeytin ağaçlarını katletti. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik bölgeden aktardı.

CHP'li Marmaris Belediyesi tarım yapacağım diyerek 150 yıllık zeytin ağaçlarının önce budadı sonra kökünden söktü. Köylü böyle tarım mı olur diyerek tepki gösterdi.