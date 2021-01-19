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Muğla'da ağaç katliamı! CHP'li belediye 150 yıllık zeytin ağaçlarını katletti

A Haber
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Giriş: 19.01.2021 13:50
Güncelleme:19.01.2021 14:12
Muğla Marmaris Belediyesi iddiaya göre tarım alanı açmak için 150 yıllık zeytin ağaçlarını katletti. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik bölgeden aktardı.

Muğla Marmaris Belediyesi iddiaya göre tarım alanı açmak için 150 yıllık zeytin ağaçlarını katletti. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik bölgeden aktardı.

CHP'li Marmaris Belediyesi tarım yapacağım diyerek 150 yıllık zeytin ağaçlarının önce budadı sonra kökünden söktü. Köylü böyle tarım mı olur diyerek tepki gösterdi.

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