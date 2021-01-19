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Muğla'da ağaç katliamı! CHP'li belediye 150 yıllık zeytin ağaçlarını katletti
Muğla Marmaris Belediyesi iddiaya göre tarım alanı açmak için 150 yıllık zeytin ağaçlarını katletti. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik bölgeden aktardı.
Muğla Marmaris Belediyesi iddiaya göre tarım alanı açmak için 150 yıllık zeytin ağaçlarını katletti. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik bölgeden aktardı.
CHP'li Marmaris Belediyesi tarım yapacağım diyerek 150 yıllık zeytin ağaçlarının önce budadı sonra kökünden söktü. Köylü böyle tarım mı olur diyerek tepki gösterdi.