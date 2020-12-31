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Afiyet olmasın! CHP Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer belediyenin kaynaklarını kullanarak yılbaşı gecesi için şarap dağıttı

Son günlerde parti içinde yaşanan taciz ve tecavüz vakalarıyla gündemden düşmeyen 'de bir skandala daha imza atıldı. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ve Özel Kalem Müdürü içerisinde şarap, çerez, buğday ve nar bulunan hediye kolilerini dağıttı. Belediyenin imkanlarıyla yapılan bu harcama sosyal medyada gündem olurken çok sayıda vatandaş bu duruma tepki gösterdi. Başkanı da yılbaşına özel " Bayramı kutlu olsun" notuyla bir koli hazırlatarak dağıtmıştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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Afiyet olmasın! CHP Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer belediyenin kaynaklarını kullanarak yılbaşı gecesi için şarap dağıttı

Yerel seçimlerde bazı belediyelerin yönetimine geçen 'li isimler vatandaşın gözünde sınıfta kaldılar. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı de bu isimlerden biri olarak dikkatlerden kaçmadı.

KOLİLER İÇİNDE ŞARAP DAĞITTI

Vahap Seçer yönetimindeki CHP'li , içerisinde şarap, çerez, buğday ve nar bulunan kolileri dağıtarak vatandaş için harcanması gereken parayı adeta heba etti. Vahap Seçer'in personeli, belediyenin özel kalem müdürü da aynı kolilere kendi yazdığı tebrik mesajıyla dağıttırdı.

CHP'LİLER YİNE GÖRMEZDEN GELDİ

Son zamanlarda millet aç algısı ile sosyal medyada sistematik operasyonlar düzenleyen CHP'li isimlerin Vahap Seçer'in bu hareketini görmezden gelmesi ikiyüzlülüklerini bir kez daha kanıtladı.

"HÜKÜMETTEN MADDİ DESTEK GÖREMİYORUZ" DİYORLAR AMA...

Belediyenin paralarını pervasızca hiç edip "hükümetten destek göremiyoruz" algısı yapan ve 'Borçlanamıyoruz' diye ortalığı ayağa kaldıran CHP'li yönetimlerin yılbaşı için koli koli şarap dağıttırması "Borçlansalar kim bilir neler yapacaklar?" sorusunu da akıllara getirdi!

VATANDAŞLARA KULLANDIĞI SUYUN FATURASINI GÖNDERMİŞLERDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi son olarak su faturası üzerinden yaptığı uygulama ile vatandaşı çileden çıkarmıştı... Vatandaşa kullanmadığı su üzerinden fatura gönderen CHP'li yönetim, Ekim ve Kasım aylarının faturalarını 2 ay öncesinden tahsil etti. Şimdi de vatandaşın parasıyla şarap dağıtılması belediyedeki 'ziyan' politikasını açığa çıkardı.

MÜSLÜMAN MAHALLESİNDE SALYANGOZ SATMAK!
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in içinde şarap bulunan yılbaşı kolileri dağıttırması, vatandaş tarafından büyük tepki ile karşılandı. Bir vatandaş Vahap Seçer yönetimindeki Mersin Belediyesi'nin bu uygulamasının "Müslüman mahallesinde salyangoz satmaktan farksız" olarak niteledi.

"HRİSTİYANSA NORMAL AMA..."
Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan bir vatandaş, "Buğday, nar, şarap, bolluk, bereket ifadeleri. Hristiyansa NORMAL.ama !! Milletin parası İLE yapıyorsa Sıkıntılı" ifadelerini kullandı.

"CHP KAFASI HİÇ DEĞİŞMEZ..."
Bir kullanıcı ise yaptığı paylaşımda, "Bir Mersinli olarak utanç duyuyorum" ifadelerini kullandı. Bir başka kullancısı ise "CHP kafası hiç değişmez. Bunlardan medet umanların vay haline..." yorumunda bulundu.

İMAMOĞLU'DA HEDİYE GÖNDERDİ

Benzer bir yeni yıl paketi önceki hafta tarafından dağıtıldı. İçinde Başkanı 'na ait not bulunan paketin içeriği ise bilinmiyor.

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