VATANDAŞLARA KULLANDIĞI SUYUN FATURASINI GÖNDERMİŞLERDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi son olarak su faturası üzerinden yaptığı uygulama ile vatandaşı çileden çıkarmıştı... Vatandaşa kullanmadığı su üzerinden fatura gönderen CHP'li yönetim, Ekim ve Kasım aylarının faturalarını 2 ay öncesinden tahsil etti. Şimdi de vatandaşın parasıyla şarap dağıtılması belediyedeki 'ziyan' politikasını açığa çıkardı.

MÜSLÜMAN MAHALLESİNDE SALYANGOZ SATMAK!

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in içinde şarap bulunan yılbaşı kolileri dağıttırması, vatandaş tarafından büyük tepki ile karşılandı. Bir vatandaş Vahap Seçer yönetimindeki Mersin Belediyesi'nin bu uygulamasının "Müslüman mahallesinde salyangoz satmaktan farksız" olarak niteledi.