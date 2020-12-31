Afiyet olmasın! CHP Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer belediyenin kaynaklarını kullanarak yılbaşı gecesi için şarap dağıttı
Son günlerde parti içinde yaşanan taciz ve tecavüz vakalarıyla gündemden düşmeyen CHP'de bir skandala daha imza atıldı. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan içerisinde şarap, çerez, buğday ve nar bulunan yılbaşı hediye kolilerini dağıttı. Belediyenin imkanlarıyla yapılan bu harcama sosyal medyada gündem olurken çok sayıda vatandaş bu duruma tepki gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yılbaşına özel "Noel Bayramı kutlu olsun" notuyla bir koli hazırlatarak dağıtmıştı.
Yerel seçimlerde bazı belediyelerin yönetimine geçen CHP'li isimler vatandaşın gözünde sınıfta kaldılar. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de bu isimlerden biri olarak dikkatlerden kaçmadı.
KOLİLER İÇİNDE ŞARAP DAĞITTI
Vahap Seçer yönetimindeki CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, içerisinde şarap, çerez, buğday ve nar bulunan yılbaşı kolileri dağıtarak vatandaş için harcanması gereken parayı adeta heba etti. Vahap Seçer'in personeli, belediyenin özel kalem müdürü Doğukan Uyan da aynı kolilere kendi yazdığı tebrik mesajıyla dağıttırdı.
CHP'LİLER YİNE GÖRMEZDEN GELDİ
Son zamanlarda millet aç algısı ile sosyal medyada sistematik operasyonlar düzenleyen CHP'li isimlerin Vahap Seçer'in bu hareketini görmezden gelmesi ikiyüzlülüklerini bir kez daha kanıtladı.
"HÜKÜMETTEN MADDİ DESTEK GÖREMİYORUZ" DİYORLAR AMA...
Belediyenin paralarını pervasızca hiç edip "hükümetten destek göremiyoruz" algısı yapan ve 'Borçlanamıyoruz' diye ortalığı ayağa kaldıran CHP'li yönetimlerin yılbaşı için koli koli şarap dağıttırması "Borçlansalar kim bilir neler yapacaklar?" sorusunu da akıllara getirdi!
VATANDAŞLARA KULLANDIĞI SUYUN FATURASINI GÖNDERMİŞLERDİ
Mersin Büyükşehir Belediyesi son olarak su faturası üzerinden yaptığı uygulama ile vatandaşı çileden çıkarmıştı... Vatandaşa kullanmadığı su üzerinden fatura gönderen CHP'li yönetim, Ekim ve Kasım aylarının faturalarını 2 ay öncesinden tahsil etti. Şimdi de vatandaşın parasıyla şarap dağıtılması belediyedeki 'ziyan' politikasını açığa çıkardı.
MÜSLÜMAN MAHALLESİNDE SALYANGOZ SATMAK!
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in içinde şarap bulunan yılbaşı kolileri dağıttırması, vatandaş tarafından büyük tepki ile karşılandı. Bir vatandaş Vahap Seçer yönetimindeki Mersin Belediyesi'nin bu uygulamasının "Müslüman mahallesinde salyangoz satmaktan farksız" olarak niteledi.
"HRİSTİYANSA NORMAL AMA..."
Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan bir vatandaş, "Buğday, nar, şarap, bolluk, bereket ifadeleri. Hristiyansa NORMAL.ama !! Milletin parası İLE yapıyorsa Sıkıntılı" ifadelerini kullandı.
"CHP KAFASI HİÇ DEĞİŞMEZ..."
Bir sosyal medya kullanıcı ise yaptığı paylaşımda, "Bir Mersinli olarak utanç duyuyorum" ifadelerini kullandı. Bir başka kullancısı ise "CHP kafası hiç değişmez. Bunlardan medet umanların vay haline..." yorumunda bulundu.
İMAMOĞLU'DA HEDİYE GÖNDERDİ
Benzer bir yeni yıl paketi önceki hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtıldı. İçinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait not bulunan paketin içeriği ise bilinmiyor.