CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in danışmanından ihanet imzası



TİYATRODA TERÖR MÜ VAR!

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı bugünkü köşesinde konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Cuma günü İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınanlar arasında öyle bir isim vardı ki; 2015 yılında hakkında yaptığımız haberler yüzünden bizi belli mahfillerin linç etmeye kalktığını hatırladım. Bizi o dönem faşist ilan edenler, bugün kimin ne olduğunu daha net görmüşlerdir umarım!" ifadelerini kullandı.