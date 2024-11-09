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CHP'li Gürsel Erol'dan TOKİ konutlarına övgü dolu sözler!

CHP'li Gürsel Erol'dan TOKİ konutlarına övgü dolu sözler! "Bir başarı hikayesi"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.11.2024 01:11
Türkiye 6 Şubat tarihinde asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki çifte depremle binlerce bina yıkıldı. Bölgede bulunan TOKİ evleri ise sapasağlam ayaktaydı. Depreme dayanıklı radyel temel üzerine kurulu konutlardan hiçbirinde hasar oluşmadı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde Bakan Murat Kurum ve TOKİ ekibinden övgü ile bahsettği anlar gündem oldu. Erol, açıklamasında “Ama zaman geçtikçe gördük ki; aslında süreç doğru planlanmış, doğru işler yapılmış ve bir başarı hikayesi oluşmuş." dedi.
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