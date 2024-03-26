26 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li gruptan Memleket Partisi aracına alçak saldırı! Seçim aracının hoparlörünü kırıp şoförü dövdüler

CHP'li gruptan Memleket Partisi aracına alçak saldırı! Seçim aracının hoparlörünü kırıp şoförü dövdüler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2024 19:27
Türkiye yerel seçimlere gider ayak CHP'nin kirli siyasetinin yanı sıra, alçak saldırılar da beraberinde geliyor. Geçtiğimiz günlerde CHP'li bir grup 72 yaşındaki Ramazan Amca'ya ve yanındaki seçim çalışması yapan kadınlara saldırmıştı. Bu sefer de saha çalışmalarını sürdüren Memleket Partisi Ataşehir Adayı Reşat Şahin Öztürk'ün aracına alçak bir saldırı girişiminde bulunuldu. CHP Ataşehir adayı Onursal Adıgüzel'in Gönüllüleri yerel seçimler öncesi kirli siyaseti bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşananların ardından aracın şoförü saldırının sorumlularından şikayetçi oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li gruptan Memleket Partisi aracına alçak saldırı!
CHP'li gruptan Memleket Partisi aracına alçak saldırı!
Esenyurt’ta CHP logosu altında DEM Parti’li aday!
Esenyurt'ta CHP logosu altında DEM Parti'li aday!
Belçika’da PKK provokasyonu! Dışişleri’nden sert tepki
Belçika'da PKK provokasyonu! Dışişleri'nden sert tepki
Özgür Özel’e gönderme: Fason çıktı
Özgür Özel'e gönderme: Fason çıktı
9 günlük Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu!
9 günlük Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu!
Diplomasi trafiği! 9 Mayıs’ta ABD’ye gidiyor
Diplomasi trafiği! 9 Mayıs’ta ABD’ye gidiyor
F-16 teklif mektuplarının incelemesi sürüyor!
F-16 teklif mektuplarının incelemesi sürüyor!
Muharrem İnce Özgür Özel’e sert sözler: Sen bilmezsin o dönem çıraktın! HDP barajı geçince havalara zıpladın
Muharrem İnce Özgür Özel'e sert sözler: Sen bilmezsin o dönem çıraktın! HDP barajı geçince havalara zıpladın
CHP’li heyet halka şirin görünme çabası alay konusu oldu
CHP'li heyet halka şirin görünme çabası alay konusu oldu
Özgür Özel vergi kaçırıldığını itiraf etti
Özgür Özel vergi kaçırıldığını itiraf etti
Türkiye pazar günü sandık başında! Başkan Erdoğan Yozgat’ta halka seslenecek
Türkiye pazar günü sandık başında! Başkan Erdoğan Yozgat'ta halka seslenecek
Türkiye’nin hayalet uçağı Anka-3!
Türkiye’nin hayalet uçağı Anka-3!
Daha Fazla Video Göster