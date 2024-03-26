26 Mart 2024, Salı
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CHP'li gruptan Memleket Partisi aracına alçak saldırı! Seçim aracının hoparlörünü kırıp şoförü dövdüler
Türkiye yerel seçimlere gider ayak CHP'nin kirli siyasetinin yanı sıra, alçak saldırılar da beraberinde geliyor. Geçtiğimiz günlerde CHP'li bir grup 72 yaşındaki Ramazan Amca'ya ve yanındaki seçim çalışması yapan kadınlara saldırmıştı. Bu sefer de saha çalışmalarını sürdüren Memleket Partisi Ataşehir Adayı Reşat Şahin Öztürk'ün aracına alçak bir saldırı girişiminde bulunuldu. CHP Ataşehir adayı Onursal Adıgüzel'in Gönüllüleri yerel seçimler öncesi kirli siyaseti bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşananların ardından aracın şoförü saldırının sorumlularından şikayetçi oldu.