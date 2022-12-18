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CHP'li Enver Aysever: HDP'liler İmamoğlu-Akşener yakınlaşmasından rahatsız

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Giriş: 18.12.2022 00:19
CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararı sonrası Meral Akşener'in Saraçhane'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak sergilediği tutumunun HDP kanadındaki yansımalarını anlattı. 6'lı masanın 'gizli' ortağı HDP'nin yaşananlardan rahatsız olduğunu söyleyen Aysever, "Söyleyeceklerim duyum değil bilgi. Doğudakiler, 'Eğer Kılıçdaroğlu aday olmazsa İmamoğlu ile hareket etmemiz zor çünkü tamamen milliyetçi harekete teslim oldu' diyorlar" ifadelerini kullandı.
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