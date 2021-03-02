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CHP'li belediyelerde çöp dağları! İşçiler anlaştı çöpler neden toplanmıyor?

A Haber
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Giriş: 02.03.2021 11:02
Güncelleme:02.03.2021 11:15
DİSK'e bağlı Genel-İş ile CHP'li Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler grev başlatmıştı. CHP'li belediye ile işçiler anlaştı ama ara sokaklarda sıkıntılar devam ediyor. Detayları A Haber Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

Maltepe ilçesinin çöp kabusu 28 Şubat itibarıyla son bulmuştu ancak ara sokaklarda hala o çöp yığınlarını görmek mümkün.

23 Şubat'ta işçiler grev kararı aldı ve tam 6 gün sürdü. 6 gün sürdü ancak Maltepe ilçesinin pek çok sokağı ve caddesi çöplere teslim olmuştu. Hatta ilçe sakinlerini tedirgin eden bir görüntü kirliliği vardı. 28 Şubat'ta Genel-İş Sendikası sosyal medya üzerinden işçilerin işe döneceğini açıklamıştı. Ancak Ana caddelerdeki çöpler toplanırken ara sokaktaki çöp yığınları hala yerinde duruyor.

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