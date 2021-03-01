01 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Maltepe'de son durum ne? Grevi krizi çözüldü mü? A Haber görüntüledi! Ara sokaklar çöp dolu

Maltepe'de son durum ne? Grevi krizi çözüldü mü? A Haber görüntüledi! Ara sokaklar çöp dolu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.03.2021 14:18
Güncelleme:01.03.2021 14:33
Son dakika haberi... İstanbul Maltepe'de belediye ile işçiler anlaştı. Ancak ilçede çöpler hala toplanamadı.Peki Maltepe sokaklarında son durum ne? A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik bölgeden aktardı.

İstanbul Maltepe'de CHP'li belediye ile işçiler anlaştı. Ancak ilçede çöpler hala toplanamadı.Peki Maltepe sokaklarında son durum ne? A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik bölgeden aktardı.

ARA SOKAKLAR HALA ÇÖP DOLU

Şenlik, "Bugün İstanbulluların özellikle de Maltepe ilçe sakinlerinin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi yaşanan grev krizi çözüldü mü? Sabah saatlerinden itibaren Maltepe ilçesinin sokaklarının ve caddelerinin nabzını tuttuk. Ana arterlerde çöplerin toplandığını gördük ancak ara sokaklarda hala bu krizin devam ettiğini ifade edelim. Geride bıraktığımız gün 28 Şubat itibariyle grevin sonlandığı açıklanmıştı ancak ara sokaklarda tam da bu manzarayla karşılaştık." ifadelerini kullandı.

CHPli belediyeden şoke eden semt pazarı kararı CHP'Lİ BELEDİYEDEN ŞOKE EDEN SEMT PAZARI KARARI
Maltepe sokaklarını çöp kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti MALTEPE SOKAKLARINI ÇÖP KOKUSU SARDI! VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ
CHP virüs saçıyor! Korkutan uyarı CHP VİRÜS SAÇIYOR! KORKUTAN UYARI
Maltepede çöpler alınmıyor! MALTEPE'DE ÇÖPLER ALINMIYOR!
CHPli Maltepe Belediyesinde işçiler greve başladı CHP'Lİ MALTEPE BELEDİYESİ'NDE İŞÇİLER GREVE BAŞLADI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Maltepe'de grev krizi çözüldü mü?
Maltepe'de grev krizi çözüldü mü?
Canlı yayında moloz döktü
Canlı yayında moloz döktü
İstanbul'da ilçe bazlı tedbir alınır mı?
İstanbul'da ilçe bazlı tedbir alınır mı?
Kısıtlamalar 1 Mart'ta kalkacak mı?
Kısıtlamalar 1 Mart'ta kalkacak mı?
Dikkat çeken 15 Temmuz yorumu!
Dikkat çeken "15 Temmuz" yorumu!
İşte 28 Şubat’ın ekonomiye verdiği büyük zararlar!
İşte 28 Şubat’ın ekonomiye verdiği büyük zararlar!
Milletimizin hizmetinde
"Milletimizin hizmetinde"
ABD talimat verdi! Cuntacılar uyguladı
ABD talimat verdi! Cuntacılar uyguladı
28 Şubat darbesinin failleri neden yargılanmadı?
28 Şubat darbesinin failleri neden yargılanmadı?
Sadık Albayrak'tan Erbakan anıları...
Sadık Albayrak'tan Erbakan anıları...
CHP'de istifa depremi
CHP'de istifa depremi
Yüz yüze sınavlar ertelendi mi?
Yüz yüze sınavlar ertelendi mi?
Daha Fazla Video Göster
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ