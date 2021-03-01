Maltepe'de son durum ne? Grevi krizi çözüldü mü? A Haber görüntüledi! Ara sokaklar çöp dolu

Son dakika haberi... İstanbul Maltepe'de belediye ile işçiler anlaştı. Ancak ilçede çöpler hala toplanamadı.Peki Maltepe sokaklarında son durum ne? A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik bölgeden aktardı.

İstanbul Maltepe'de CHP'li belediye ile işçiler anlaştı. Ancak ilçede çöpler hala toplanamadı.Peki Maltepe sokaklarında son durum ne? A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik bölgeden aktardı.

ARA SOKAKLAR HALA ÇÖP DOLU

Şenlik, "Bugün İstanbulluların özellikle de Maltepe ilçe sakinlerinin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi yaşanan grev krizi çözüldü mü? Sabah saatlerinden itibaren Maltepe ilçesinin sokaklarının ve caddelerinin nabzını tuttuk. Ana arterlerde çöplerin toplandığını gördük ancak ara sokaklarda hala bu krizin devam ettiğini ifade edelim. Geride bıraktığımız gün 28 Şubat itibariyle grevin sonlandığı açıklanmıştı ancak ara sokaklarda tam da bu manzarayla karşılaştık." ifadelerini kullandı.