41 yıllık kriminal uzmanından A Haber’de katliam analizi: Her adımı planlı!

Afyonkarahisar'da iki kadın öğretmenin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi öldüren saldırganın sağ olarak yakalanmasının ardından katliamın perde arkası A Haber canlı yayınında masaya yatırıldı. Emekli Emniyet Kriminal Daire Başkanı İrfan Bayar, 41 yıllık meslek tecrübesiyle saldırganın eylemlerini değerlendirdi. Cinayetlerin planlı olduğuna dikkat çeken Bayar, "Her cinayetin kendi iç dinamiği vardır ve cinayeti ortaya koyan da bir motivasyon vardır" diyerek katliamın arkasındaki nedenlerin aydınlatılması gerektiğini vurguladı.