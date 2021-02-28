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CHP'li 7 ilçede grev! Çöp skandalının ardından Maltepe Belediyesi'nden şoke eden semt pazarı kararı

haberi... 'li belediyelerde peş peşe gelen grev kararı 6'ncı gününe girdi. Çöp dağlarının oluştuğu Maltepe'de, Belediye Başkanı , işçiler ile halkı karşı karşıya getirmek için skandal bir karar imza attı. İlçede semt pazarı kurdurtmama kararı alan Başkan Kılıç, gerekçe olarak ise "çöplerin toplanmaması"nı gösterdi.

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Giriş Tarihi: 28.02.2021 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021
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CHP'li 7 ilçede grev! Çöp skandalının ardından Maltepe Belediyesi'nden şoke eden semt pazarı kararı

İstanbul'da son günlerde adeta tarih tekerrür ediyor. Geçmişte CHP belediyeciliği döneminde su ve çöp sorunlarıyla boğuşan İstanbul'da yine bilindik manzaralar yaşanıyor.

CHP'li belediyelerin yönettiği ilçelerde oluşan çöp dağları, vatandaşı isyan ettirirken; Maltepe'nin başta olduğu birçok ilçeye adeta kokudan girilmiyor.

CHP'Lİ BELEDİYE İŞÇİLERLE VATANDAŞI KARŞI KARŞIYA GETİRMEK İSTİYOR
İşçilerin hakkını vermeyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, şimdi de farklı yollar deneyerek işçilerle halkı karşı karşıya getirmek için kolları sıvadı. İlçede semt pazarı kurdurtmama kararı alan Başkan Kılıç, gerekçe olarak ise "çöplerin toplanmaması"nı gösterdi.

ESNAF ŞAŞKIN
Pazartesi günü tezgah kurma hazırlığında olan esnaf ise bu karar sonrası şoka girdi. Şaşkınlığa uğrayan pazarcı esnafının "Çöpleri biz toplarız" demesine rağmen CHP'li başkanın pazar kurulmasına izin vermediği gelen bilgiler arasında. Ali Kılıç'ın CHP'deki gücü, Kılıçdaroğlu'nun kayınbiraderi ile ortak olmasından geliyor. Ali Kılıç'a kimse bir söz söyleyemiyor.

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