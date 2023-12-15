15 Aralık 2023, Cuma
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CHP'li Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu İmamoğlu'nu yerden yere vurdu! "Part time belediye başkanı"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’in işbirliği, Kemal Kılıçdaroğlu’nu koltuğundan etti. Türlü türlü oyunların kıskacından yenilgiyle çıkan Kılıçdaroğlu’nu intikam ateşi sardı. Peş peşe ofisler açarak yeniden sahaya çıkma çalışmalarına başlayan Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu bilinen CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İmamoğlu’na köşeye sıkıştırmaya başladı. Göreve geldiğinden beri İstanbul dışında olan İmamoğlu’na “Part time” başkan diyen İBB Başkanlığına aday adaylığını açıklayan Kerimoğlu, "İstanbul'a tam zamanlı hizmet gerekiyor. 5 yılda deprem konusunda bir arpa boyu mesafe kat edilmedi." dedi.