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CHP’li başkan kendi partisine oy vermedi!

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Giriş: 28.07.2020 00:48
CHP parti meclisine seçilen Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek’in görevli olduğu sandığından CHP’ye oy çıkmamış. Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek aday olduğu CHP’nin 37. Olağan Kurultayı tamamlandı. 4 genel başkan yardımcısı PM’ye giremezken 9 isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun listesine girerek parti meclisi üyesi olmayı başardı. Parti meclisi üyeleri arasında CHP Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek de vardı. Ancak Bilek’le ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. CHP parti meclisinin yeni üyesi Nevaf Bilek 7 Haziran 2015 seçimlerinde memleketi Siirt Eruh’un Çimencik Köyü’nde sandık görevlisiydi ve o seçimlerde CHP’ye bir oy bile çıkmadığı belirlendi. 1033 numaralı sandıktan HDP’ye 37, CHP’ye ise 0 oy çıktığı görüldü. Bilek’in görevli olduğu sandıkta CHP’ye bir oyun bile çıkmaması akıllara il başkanının kendi partisine oy vermediği iddialarını getirdi. Parti meclisi; CHP’de milletvekili ve belediye başkanı adaylarını belirlemede yetkiye sahip.
CHP’li başkan kendi partisine oy vermedi!
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