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CHP’li anketçi Hakan Bayrakçı isyan etti: Akşam yatıyorsun 25, sabah kalkıyorsun 25, 25 yıldır alıyorsun yüzde 25
CHP’li anketçi Hakan Bayrakçı katıldığı TV programında CHP yönetiminin darbe söylemlerini savunmasını “Akşam yatıyorsun 25, sabah kalkıyorsun 25, 25 yıldır alıyorsun yüzde 25. Bu 25'i sürdürmekte ısrar eden adamlar orada olduğu sürece bu parti 1 gram ileri gidemez. 26 olmaz.” sözleriyle eleştirdi.