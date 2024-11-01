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CHP’li Ahmet Özer’in tutuklanma gerekçeleri! A Haber tek tek ortaya koydu

CHP’li Ahmet Özer’in tutuklanma gerekçeleri! A Haber tek tek ortaya koydu

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 12:32
CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı. Ahmet Özer’in tutuklanma gerekçeleri A Haber canlı yayınında tek tek ortaya kondu. İşte tüm detaylar…
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