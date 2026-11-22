65 milyon yıllık Levent Vadisi turistlerin ilgi odağı oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve geçmişi 65 milyon yıl öncesine dayanan Levent Vadisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Deniz canlılarına ait fosillerin bulunduğu, 28 kilometre uzunluğundaki kanyonuyla dikkat çeken vadide ziyaretçiler, yerden 240 metre yükseklikteki cam terastan eşsiz manzarayı izleme fırsatı buluyor. Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, bölgede gençlik kampı, macera parkı, yöresel ürün satış mağazası ve yürüyüş alanlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Çalışmalarla vadinin jeolojik zenginliğinin ve turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor. A Haber muhabiri Mehmet Türel ve kameraman Turgut Ayman, 65 milyon yıllık Levent Vadisi'nin doğal güzelliklerini ve turizm potansiyelini A Haber canlı yayınında ekranlara taşıdı.