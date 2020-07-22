CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yine kendini rezil etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayında dile getirdiği "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bin kişilik sahra hastanesi kurdu" şovu yarım kaldı. CHP'li Karalar'ın sözde sahra hastanesinin kapısına bir hasta dahi gelmeden kilit vuruldu. Adana AK Parti yönetimi, sahra hastanesine yapılan harcamalar sonucunda kamu malının zarara uğratıldığını ve CHP'li Karalar'ın görevini kötüye kullandığını belirtti.

AK PARTİ DAVA AÇACAK

CHP'li Karalar'ın halkı korku ve paniğe sevk ettiğini belirten Adana AK Parti İl Yönetimi konuya ilişkin kamu davası açmaya hazırlandıkları ifade edildi. Devletin hiçbir makamından izin almadan kafalarına göre sahra hastanesi yaptıklarını söyleyen Adana AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, şunları söyledi: "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, fuar alanını paravanlarla kapattı. Alanın kısa süre içerisinde sahra hastanesine dönüştürdüğünü iddia etti. Olay sonrası fuar alanına gidip incelemelerde bulunduk. İçeride hiçbir yatağın olmadığını gördük. Bunun üzerine CHP'li Karalar buraya 100 kadar yatak getirip yerleştirdi.





"BÖYLE BİR İHTİYAÇ YOKTU"

"Bu tarz yapıların yapılması için öncelikle sağlık alanında böyle bir ihtiyacın olması gerekir. Adana'da böyle bir ihtiyaç yok. 8 Eylül 2017 tarihinde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete açıldı. Şehir hastanemiz bin 550 yatak kapasitesi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu hastanemizde dünyanın en gelişmiş tıp teknolojilerinin kullanıldığı bin 300 yatak bulunmaktadır. Böyle bir imkan bulunurken fuar alanının sözde hastaneye dönüştürülmesi, siyasi çıkarlar doğrultusunda yapılmıştır. Kamu kurumlarının gelirleri israf edilmek suretiyle harcamalar yapıldı. Sahra hastanesini açtıklarını söyleyerek sanki devletin tüm imkanları yetersiz kaldı imajı verildi, halk korku ve paniğe sevk edildi."

KAMU ZARARI VAR

Yapılan harcamalarla kamu zararının oluştuğunu söyleyen Ay, "Burada bir israf söz konusu. Yapılan harcamaların tamamı boşa gitti. Getirilen yataklar, paravanlar, ya da çeşitli elektronik cihazların hiçbiri kullanılmadı. Bir tek hasta dahi buranın kapısından bile geçmedi. AK Parti İl Yönetimi olarak yapılan kamu zararı ve israfını Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantılarına taşıyacağız. Sadece kamu zararı değil aynı zamanda açık bir şekilde CHP'li Karalar'ın görevini kötüye kullandığı görülmektedir. Bu konuda gerekli yasal süreçleri başlatacağız. Halkımızın parasının boşuna kullanılmasına asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.