Cami önünde akılalmaz hakaret ve tehdit! "Seni vururum... Haftaya bu camiye gelme"

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah namazına gitmek için otomobilini cami önündeki dubaların bulunduğu alana park eden kişi, mahalle sakininin tepkisiyle karşılaştı. Aracının önünün kapatıldığını ileri süren mahalle sakini, camiden gelen sürücünün boğazına sarılarak peş peşe tehditler savurdu. "Seni de vururum, arabanı da kırarım" sözleri cep telefonu kamerasına yansırken, öfkeli kişinin saldırgan tavırları çevredekiler tarafından da güçlükle yatıştırıldı.